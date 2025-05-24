Артём Дзюба поставил себе оценку за первый сезон в «Акроне»

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба считает, что неплохо провёл сезон-2024/2025 в составе тольяттинской команды, и оценил его на четвёрку с плюсом.

«Акрон» помог мне в последний момент продолжить карьеру, благодаря чему и состоялись эти рекорды. Думаю, своей игрой уже отплатил, достойно смотрелся, на четыре с плюсом. Занесу этот сезон себе в актив. Если обыграем «Локомотив», то поставлю себе пять с минусом», — сказал Дзюба в видео, опубликованном на YouTube-канале «Акрона».

36-летний Дзюба по ходу сезона стал лучшим бомбардиром российского футбола, опередив по этому показателю Александра Кержакова (234). Также Дзюба стал лучшим бомбардиром сборной России, опередив всё того же Кержакова (30).

Всего в нынешнем сезоне форвард в 23 матчах за «Акрон» забил 10 голов и отдал семь результативных передач.