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Тарханов: «Черноморец» и «Урал» более играющие команды, чем «Торпедо»

Тарханов: «Черноморец» и «Урал» более играющие команды, чем «Торпедо»
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Бывший главный тренер «Торпедо» Александр Тарханов поделился мнением об уровне игры московской команды. Российский специалист считает, что «Черноморец» и «Урал» являются более играющими командами.

«Торпедо» всё время выступало в высшей лиге во времена СССР и России. Но менялась структура, и не было спонсоров, как сейчас. Однако по последнему матчу с «КАМАЗом» мне не понравилось «Торпедо» — команда имела численное преимущество. Даже «Черноморец» и «Урал» более играющие команды, чем «Торпедо». Команде нужно укрепляться, иначе повторится ситуация с «Балтикой» в прошлом сезоне. Они начали усиливаться только зимой, но было уже поздно», — сказал Тарханов в беседе корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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