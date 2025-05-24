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Тренер «Зенита» Сергей Семак — о чемпионе РПЛ: не всё в руках «Краснодара»

Тренер «Зенита» Сергей Семак — о чемпионе РПЛ: не всё в руках «Краснодара»
Сергей Семак
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что чемпионство в Российской Премьер-Лиге не находится в руках у «Краснодара».

— Минус очко от «Краснодара», и всё у них в руках. Примерно так, как год назад, только в отношении «Динамо». Насколько для вас такая ситуация тяжела?
— Во первых, не всё в руках «Краснодара». Для того, чтобы всё было в руках «Краснодара», нам нужно выиграть, дальше уже посмотрим. Нам нужно выполнять свою работу и задачу, которая перед нами стоит. То есть сделать всё для победы, а дальше посмотрим, как сыграют соперники.

— Насколько трудно играть эти золотые матчи? Тем более когда всё решается не на поле «Газпром Арены».
— Непросто всегда играть золотые матчи, последние матчи без права на ошибку. Определённое давление присутствует безусловно. Ещё раз повторюсь, мы должны делать свою работу настолько, насколько мы можем на сегодняшний день. Надеяться, трудиться и верить, — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».

Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 64 очка после 29 встреч. На второй строчке с 63 очками располагается санкт-петербургский «Зенит».

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