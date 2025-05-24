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Флик заявил, что ему нравится футбол, который показывают Рашфорд и Луис Диас

Флик заявил, что ему нравится футбол, который показывают Рашфорд и Луис Диас
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Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик отказался комментировать информацию об интересе каталонского клуба к нападающему «Манчестер Юнайтед» Маркусу Рашфорду и вингеру «Ливерпуля» Луису Диасу.

«Я не хочу говорить об игроках, которых нет в моей команде. Оба они фантастические футболисты, мне нравится их футбол. Посмотрим, что произойдёт», — приводит слова Флика Sport.es.

Ранее в СМИ появлялась информация, что Диас является главной трансферной целью «Барселоны» на грядущее лето. Также подчёркивалось, что Рашфорд работает над переходом в каталонский клуб, поскольку главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим не рассчитывает на 27-летнего нападающего.

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