«Должны принять это». Станкович — об итогах сезона для «Спартака»

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович перед игрой 30-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» заявил, что команда должна постараться не повторять ошибок текущего сезона в будущем.

— При определённых раскладах «Спартак» может взять бронзу.

— Конечно, мы понимаем расклады. В последнем матче могут быть любые сюрпризы. Мы могли ещё раньше занять третье место, а могли быть ещё выше. Должны принять это и в следующем сезоне не допускать таких же ошибок, — сказал Станкович в эфире «Матч ТВ».

«Спартак» набрал 54 очка и отстаёт от идущих впереди «Динамо» и ЦСКА на два очка. В этом туре бело-голубые сыграют с «Краснодаром», а армейцы встретятся с «Пари НН». Все матчи 30-го тура начнутся в одно время — сегодня, 24 мая, в 16:30 мск.