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«Должны принять это». Станкович — об итогах сезона для «Спартака»

«Должны принять это». Станкович — об итогах сезона для «Спартака»
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Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович перед игрой 30-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» заявил, что команда должна постараться не повторять ошибок текущего сезона в будущем.

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
24 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
1-й тайм
1 : 0
Химки
Химки
1:0 Умяров – 4'    

— При определённых раскладах «Спартак» может взять бронзу.
— Конечно, мы понимаем расклады. В последнем матче могут быть любые сюрпризы. Мы могли ещё раньше занять третье место, а могли быть ещё выше. Должны принять это и в следующем сезоне не допускать таких же ошибок, — сказал Станкович в эфире «Матч ТВ».

«Спартак» набрал 54 очка и отстаёт от идущих впереди «Динамо» и ЦСКА на два очка. В этом туре бело-голубые сыграют с «Краснодаром», а армейцы встретятся с «Пари НН». Все матчи 30-го тура начнутся в одно время — сегодня, 24 мая, в 16:30 мск.

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