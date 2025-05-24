«Спартак» — «Химки»: Умяров открыл счёт в матче на четвёртой минуте

В эти минуты идёт матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Спартак» и «Химки». Игра проходит на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступает Егор Егоров. Стартовый свисток судьи прозвучал в 16:30 мск. На момент выхода новости счёт в матче 1:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
На четвёртой минуте счёт в матче открыл полузащитник «Спартака» Наиль Умяров.
«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Деяна Станковича набрала 54 очка за 29 матчей. «Химки» заработали 29 очков после 29 игр и располагаются на 11-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», заработавший 64 очка в 29 турах соревнования.
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