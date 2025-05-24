Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Спартак» — «Химки»: Умяров открыл счёт в матче на четвёртой минуте

«Спартак» — «Химки»: Умяров открыл счёт в матче на четвёртой минуте
Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты идёт матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Спартак» и «Химки». Игра проходит на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступает Егор Егоров. Стартовый свисток судьи прозвучал в 16:30 мск. На момент выхода новости счёт в матче 1:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
24 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
1-й тайм
1 : 0
Химки
Химки
1:0 Умяров – 4'    

На четвёртой минуте счёт в матче открыл полузащитник «Спартака» Наиль Умяров.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Деяна Станковича набрала 54 очка за 29 матчей. «Химки» заработали 29 очков после 29 игр и располагаются на 11-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», заработавший 64 очка в 29 турах соревнования.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android