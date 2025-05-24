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Гарначо попросил агента о переходе в «Реал» после поражения «МЮ» в финале ЛЕ — DC

Гарначо попросил агента о переходе в «Реал» после поражения «МЮ» в финале ЛЕ — DC
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо попросил своего агента найти ему новую команду после поражения «красных дьяволов» в финале Лиги Европы с «Тоттенхэмом» (0:1). В частности, 20-летний футболист захотел выяснить возможность перехода в мадридский «Реал». Об этом сообщает Defensa Central.

Лига Европы . Финал
21 мая 2025, среда. 22:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Окончен
1 : 0
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
1:0 Джонсон – 42'    

По информации источника, Гарначо был недоволен, что он вышел на поле в финальной игре Лиги Европы только на 71-й минуте. Подчёркивается, что «Реал» может не заинтересовать переход аргентинского нападающего ввиду его высокой трансферной стоимости. В таком случае Гарначо будет предложен мадридскому «Атлетико», «Арсеналу», «Ливерпулю» и «Баварии».

В нынешнем сезоне Гарначо принял участие в 58 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

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