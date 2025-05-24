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Фото: масштабный перформанс болельщиков «Краснодара» перед решающим матчем с «Динамо»

Фото: масштабный перформанс болельщиков «Краснодара» перед решающим матчем с «Динамо»
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Болельщики «Краснодара» подготовили перформанс к матчу 30-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с московским «Динамо», который проходит в эти минуты на «Ozon Арене» в Краснодаре.

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
24 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Краснодар
Краснодар
1-й тайм
0 : 0
Динамо М
Москва

«Мы — сила, что помогает звёздам светить ярче!» — написано на баннере.

«Краснодар» в 29 матчах набрал 64 очка и занимает в турнирной таблице первое место. На втором месте идёт «Зенит», у которого 63 очка, петербуржцы в эти минуты принимают дома «Ахмат». «Зенит» побеждал в чемпионате России последние шесть сезонов, «Краснодар» может стать чемпионом России впервые, клуб основан в 2008 году и выигрывал максимум серебряные медали. При равенстве очков «Зенит» будет выше за счёт разницы личных встреч.

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