Фото: масштабный перформанс болельщиков «Краснодара» перед решающим матчем с «Динамо»

Болельщики «Краснодара» подготовили перформанс к матчу 30-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с московским «Динамо», который проходит в эти минуты на «Ozon Арене» в Краснодаре.

«Мы — сила, что помогает звёздам светить ярче!» — написано на баннере.

«Краснодар» в 29 матчах набрал 64 очка и занимает в турнирной таблице первое место. На втором месте идёт «Зенит», у которого 63 очка, петербуржцы в эти минуты принимают дома «Ахмат». «Зенит» побеждал в чемпионате России последние шесть сезонов, «Краснодар» может стать чемпионом России впервые, клуб основан в 2008 году и выигрывал максимум серебряные медали. При равенстве очков «Зенит» будет выше за счёт разницы личных встреч.