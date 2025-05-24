Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фото: офсайд Кордобы перед возможным нарушением на нём в штрафной «Динамо»

Фото: офсайд Кордобы перед возможным нарушением на нём в штрафной «Динамо»
Комментарии

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба оказался в офсайде перед возможным нарушением на нём в штрафной московского «Динамо» в очном матче команд в 30-м туре Российской Премьер-Лиги, проходящем в эти минуты.

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
24 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Краснодар
Краснодар
2-й тайм
2 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Кордоба – 46'     2:0 Кривцов – 82'    

После падения Кордобы в штрафной бело-голубых VAR начал просмотр эпизода с целью определить, было ли нарушение со стороны игрока «Динамо», ведущее к назначению 11-метрового удара. Однако после изучения эпизода VAR выяснилось, что до предполагаемого фола форвард «быков» находился в офсайде.

Фото: Кадр из трансляции «Матч Премьер»

Команды играют на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра матча выступает Артём Чистяков. На момент выхода новости счёт в матче 0:0.

Материалы по теме
Фото: масштабный перформанс болельщиков «Краснодара» перед решающим матчем с «Динамо»

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android