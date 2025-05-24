Фото: офсайд Кордобы перед возможным нарушением на нём в штрафной «Динамо»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба оказался в офсайде перед возможным нарушением на нём в штрафной московского «Динамо» в очном матче команд в 30-м туре Российской Премьер-Лиги, проходящем в эти минуты.

После падения Кордобы в штрафной бело-голубых VAR начал просмотр эпизода с целью определить, было ли нарушение со стороны игрока «Динамо», ведущее к назначению 11-метрового удара. Однако после изучения эпизода VAR выяснилось, что до предполагаемого фола форвард «быков» находился в офсайде.

Фото: Кадр из трансляции «Матч Премьер»

Команды играют на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра матча выступает Артём Чистяков. На момент выхода новости счёт в матче 0:0.

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