Фото: офсайд Кордобы перед возможным нарушением на нём в штрафной «Динамо»
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Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба оказался в офсайде перед возможным нарушением на нём в штрафной московского «Динамо» в очном матче команд в 30-м туре Российской Премьер-Лиги, проходящем в эти минуты.
Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
24 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Краснодар
Краснодар
2-й тайм
2 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Кордоба – 46' 2:0 Кривцов – 82'
После падения Кордобы в штрафной бело-голубых VAR начал просмотр эпизода с целью определить, было ли нарушение со стороны игрока «Динамо», ведущее к назначению 11-метрового удара. Однако после изучения эпизода VAR выяснилось, что до предполагаемого фола форвард «быков» находился в офсайде.
Фото: Кадр из трансляции «Матч Премьер»
Команды играют на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра матча выступает Артём Чистяков. На момент выхода новости счёт в матче 0:0.
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