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Арбитр Федотов высказался о неназначенном пенальти в пользу «Краснодара» в игре с «Динамо»

Арбитр Федотов высказался о неназначенном пенальти в пользу «Краснодара» в игре с «Динамо»
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Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов высказался о неназначенном 11-метровом ударе в пользу «Краснодара» в игре 30-го тура чемпионата России с московским «Динамо». Встреча проходит в эти минуты. На момент написания новости счёт не открыт — 0:0.

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
24 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Краснодар
Краснодар
2-й тайм
2 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Кордоба – 46'     2:0 Кривцов – 82'    

«Кордоба играл в мяч, а игрок «Динамо» попал левым бедром по правой ноге Кордобы. Это фол по неосторожности. Но в первую очередь смотрели офсайд у форварда «Краснодара». И тут говорить мы не можем – линии чертит автоматика. Если бы не офсайд – был бы пенальти», — сказал Федотов беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

«Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 56 очков за 29 матчей. «Краснодар» располагается на первой строчке, заработав 64 очка.

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