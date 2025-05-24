Арбитр Федотов высказался о неназначенном пенальти в пользу «Краснодара» в игре с «Динамо»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов высказался о неназначенном 11-метровом ударе в пользу «Краснодара» в игре 30-го тура чемпионата России с московским «Динамо». Встреча проходит в эти минуты. На момент написания новости счёт не открыт — 0:0.

«Кордоба играл в мяч, а игрок «Динамо» попал левым бедром по правой ноге Кордобы. Это фол по неосторожности. Но в первую очередь смотрели офсайд у форварда «Краснодара». И тут говорить мы не можем – линии чертит автоматика. Если бы не офсайд – был бы пенальти», — сказал Федотов беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

«Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 56 очков за 29 матчей. «Краснодар» располагается на первой строчке, заработав 64 очка.