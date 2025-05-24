«Зенит» — «Ахмат»: Мостовой реализовал пенальти на 25-й минуте матча

В эти минуты проходит матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречаются санкт-петербургский «Зенит» и грозненский «Ахмат». Команды играют на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступает Сергей Иванов (Ростов-на-Дону). На момент написания новости счёт 1:0 в пользу «Зенита». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 25-й минуте матча вингер сине-бело-голубых Андрей Мостовой ударом с пенальти открыл счёт.
После 29 сыгранных матчей «Зенит» располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 63 очка. «Ахмат» после аналогичного количества игр занимает 14-е место, заработав 25 очков. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 64 очка.
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