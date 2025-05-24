Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Президент «Урала» Иванов поделился эмоциями от попадания команды в зону стыковых матчей

Президент «Урала» Иванов поделился эмоциями от попадания команды в зону стыковых матчей
Аудио-версия:
Комментарии

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о попадании своей команды в стыковые матчи за право участвовать в Российской Премьер-Лиге в сезоне-2025/2026.

— Самое главное, что победили, самые положительные эмоции у всех: и у меня, и у футболистов, и у всех причастных. Будем готовиться дальше, надо побеждать в стыках. Через два дня на третий уже игра, так что будем готовиться.

— Есть предпочтение, с кем играть в стыках?
— Какая разница! Все команды сильные, уровня РПЛ, с любым соперником будет непросто. Мы же не с «Зенитом» или «Спартаком» будем в стыках играть, так что будем готовиться.

— Что у вас будет с тренером?
— Давайте не будем сейчас говорить об этом перед важными матчами. В стыках командой будет руководить Шатов, а дальше будет понятно, — приводит слова Иванова «Матч ТВ».

По итогам нынешнего сезона Мелбет Первой лиги новороссийский «Черноморец» и екатеринбургский «Урал» получили право участия в стыковых матчах Российской Премьер-Лиги, заняв третье и четвёртое место соответственно.

Согласно регламенту они должны сыграть с 13-й и 14-й командой чемпионата России. За тур до конца эти строчки занимают «Нижний Новгород» и грозненский «Ахмат», которым предстоят матчи с ЦСКА и «Зенитом» в гостях соответственно.

Материалы по теме
«Урал» обыграл «СКА-Хабаровск» и обеспечил себе участие в стыках за право выхода в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android