Президент «Урала» Иванов поделился эмоциями от попадания команды в зону стыковых матчей

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о попадании своей команды в стыковые матчи за право участвовать в Российской Премьер-Лиге в сезоне-2025/2026.

— Самое главное, что победили, самые положительные эмоции у всех: и у меня, и у футболистов, и у всех причастных. Будем готовиться дальше, надо побеждать в стыках. Через два дня на третий уже игра, так что будем готовиться.

— Есть предпочтение, с кем играть в стыках?

— Какая разница! Все команды сильные, уровня РПЛ, с любым соперником будет непросто. Мы же не с «Зенитом» или «Спартаком» будем в стыках играть, так что будем готовиться.

— Что у вас будет с тренером?

— Давайте не будем сейчас говорить об этом перед важными матчами. В стыках командой будет руководить Шатов, а дальше будет понятно, — приводит слова Иванова «Матч ТВ».

По итогам нынешнего сезона Мелбет Первой лиги новороссийский «Черноморец» и екатеринбургский «Урал» получили право участия в стыковых матчах Российской Премьер-Лиги, заняв третье и четвёртое место соответственно.

Согласно регламенту они должны сыграть с 13-й и 14-й командой чемпионата России. За тур до конца эти строчки занимают «Нижний Новгород» и грозненский «Ахмат», которым предстоят матчи с ЦСКА и «Зенитом» в гостях соответственно.