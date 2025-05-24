Арбитр Федотов оценил жест Кордобы в матче «Краснодар» — «Динамо»

Арбитр Игорь Федотов считает, что в жесте форварда «Краснодара» Джона Кордобы, показанного после отменённого из-за офсайда пенальти, не было ничего криминального. Сейчас «быки» играют с «Динамо» в матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги. Счёт не открыт — 0:0.

Фото: Кадр из трансляции

«Что касается Кордобы и его движений, то тут реагировать не стоит. Тут не было обращения к судье – просто идёт и что-то показывает пальцами. Всё остальное – наше додумывание», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

В нынешнем сезоне Кордоба в 29 матчах во всех турнирах забил 12 голов и отдал семь результативных передач. «Краснодар» станет чемпионом, если обыграет «Динамо».