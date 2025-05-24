ЦСКА — «Пари НН»: Обляков вывел хозяев вперёд на 39-й минуте матча

В эти минуты на поле «ВЭБ Арены (Арены ЦСКА)» в Москве проходит матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Местный ЦСКА на своём поле принимает нижегородский «Пари НН». ЦСКА выигрывает со счётом 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 39-й минуте счёт открыл Иван Обляков, реализовавший пенальти.

ЦСКА в 29 матчах набрал 56 очков и занимает третье место в турнирной таблице. Столько же очков у «Динамо», но московская команда ниже за счёт разницы дополнительных показателей. ЦСКА займёт третье место, если сыграет не хуже «Динамо», которое в эти минуты встречается с «Краснодаром».

Обслуживает матч ЦСКА — «Пари НН» бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым. Помогают ему Дмитрий Ермаков и Рашид Абусуев.