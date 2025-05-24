ЦСКА — «Пари НН»: Обляков вывел хозяев вперёд на 39-й минуте матча
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В эти минуты на поле «ВЭБ Арены (Арены ЦСКА)» в Москве проходит матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Местный ЦСКА на своём поле принимает нижегородский «Пари НН». ЦСКА выигрывает со счётом 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
24 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
2-й тайм
2 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Обляков – 39' 2:0 Шуманский – 90'
На 39-й минуте счёт открыл Иван Обляков, реализовавший пенальти.
ЦСКА в 29 матчах набрал 56 очков и занимает третье место в турнирной таблице. Столько же очков у «Динамо», но московская команда ниже за счёт разницы дополнительных показателей. ЦСКА займёт третье место, если сыграет не хуже «Динамо», которое в эти минуты встречается с «Краснодаром».
Обслуживает матч ЦСКА — «Пари НН» бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым. Помогают ему Дмитрий Ермаков и Рашид Абусуев.
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