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Арбитр Федотов высказался о пенальти в ворота «Ахмата» в матче с «Зенитом»

Арбитр Федотов высказался о пенальти в ворота «Ахмата» в матче с «Зенитом»
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Бывший арбитр Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов прокомментировал пенальти в ворота «Ахмата» в матче 30-го тура РПЛ с «Зенитом». Вингер Андрей Мостовой реализовал удар с «точки» на 25-й минуте. На момент написания новости счёт 1:0 в пользу «Зенита». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
24 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
2-й тайм
3 : 0
Ахмат
Грозный
1:0 Мостовой – 25'     2:0 Мостовой – 45+6'     3:0 Педро – 59'    

«Пенальти в ворота «Ахмата» назначен верно. Была длительная задержка, а игрок «Зенита» шёл в зону подачи мяча. Правильное решение – пенальти, но Иванов должен был и сам видеть этот момент», — сказал Федотов беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Фото: кадр из трансляции

После 29 сыгранных матчей «Зенит» располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 63 очка. «Ахмат» после аналогичного количества игр занимает 14-е место, заработав 25 очков. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 64 очка.

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