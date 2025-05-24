Арбитр Федотов высказался о пенальти в ворота «Ахмата» в матче с «Зенитом»

Бывший арбитр Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов прокомментировал пенальти в ворота «Ахмата» в матче 30-го тура РПЛ с «Зенитом». Вингер Андрей Мостовой реализовал удар с «точки» на 25-й минуте. На момент написания новости счёт 1:0 в пользу «Зенита». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Пенальти в ворота «Ахмата» назначен верно. Была длительная задержка, а игрок «Зенита» шёл в зону подачи мяча. Правильное решение – пенальти, но Иванов должен был и сам видеть этот момент», — сказал Федотов беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Фото: кадр из трансляции

После 29 сыгранных матчей «Зенит» располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 63 очка. «Ахмат» после аналогичного количества игр занимает 14-е место, заработав 25 очков. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 64 очка.