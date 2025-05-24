«Краснодар» — «Динамо» Москва: после первого тайма счёт не открыт

В эти минуты проходит матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Краснодар» и московское «Динамо». Команды играют на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра матча выступает Артём Чистяков. Стартовый свисток прозвучал в 16:30 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию игры. После первого тайма счёт не открыт — 0:0.

В матче первого круга «Краснодар» на выезде одержал победу с минимальным счётом 1:0. Единственный гол забил Виктор Са.

Московское «Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 56 очков за 29 матчей. «Краснодар» располагается на первой строчке, заработав 64 очка.