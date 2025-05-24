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«Зенит» — «Ахмат»: Педро довёл счёт до крупного с паса Соболева на 59-й минуте

«Зенит» — «Ахмат»: Педро довёл счёт до крупного с паса Соболева на 59-й минуте
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В эти минуты проходит матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречаются санкт-петербургский «Зенит» и грозненский «Ахмат». Команды играют на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступает Сергей Иванов (Ростов-на-Дону). На момент написания новости счёт 3:0 в пользу «Зенита». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
24 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
2-й тайм
3 : 0
Ахмат
Грозный
1:0 Мостовой – 25'     2:0 Мостовой – 45+6'     3:0 Педро – 59'    

На 59-й минуте бразильский форвард хозяев Педро после передачи нападающего Александра Соболева довёл счёт до крупного. Ранее, на 25-й минуте, вингер «Зенита» Андрей Мостовой открыл счёт ударом с «точки». На 45+6-й минуте Мостовой оформил дубль, реализовав ещё один пенальти.

После 29 сыгранных матчей «Зенит» располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 63 очка. «Ахмат» после аналогичного количества игр занимает 14-е место, заработав 25 очков. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 64 очка.

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