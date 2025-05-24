Угальде забил впервые с марта, Манфред — лучший бомбардир РПЛ
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Нападающий «Спартака» Манфред Угальде отметился забитым мячом в матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с «Химками». Для форварда из Коста-Рики этот мяч стал первым с марта 2025 года, он забил свой 17-й мяч в сезоне и является лучшим бомбардиром турнира.
Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
24 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
5 : 0
Химки
Химки
1:0 Умяров – 4' 2:0 Угальде – 36' 3:0 Гарсия – 82' 4:0 Мангаш – 84' 5:0 Зобнин – 88'
В последний раз до игры с «Химками» Угальде забивал в ворота «Оренбурга» (2:0) 2 марта 2025 года в матче 19-го тура РПЛ. С тех пор он принял участие в 12 матчах, в которых не смог отличиться. Ещё две игры Угальде провёл в запасе.
На втором месте в списке бомбардиров на момент написания новости идёт форвард «Рубина» Мирлинд Даку, у которого 15 точных ударов.
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