Александр Мостовой отреагировал на неназначенный пенальти в матче «Краснодар» — «Динамо»
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Бывший футболист сборной России и СССР Александр Мостовой высказался о неназначенном 11-метровом ударе в пользу «Краснодара» в игре 30-го тура чемпионата России с московским «Динамо». Встреча проходит в эти минуты. На момент написания новости счёт не открыт — 0:0.
Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
24 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Краснодар
Краснодар
2-й тайм
2 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Кордоба – 46' 2:0 Кривцов – 82'
«По эпизоду с подкатом Маричаля — пенальти однозначно, но назначили офсайд. Нам с телевизора не видно. Когда ждали решение, я думал, что пенальти будет назначен. Споры всегда будут, но что тут спорить, если линии так определили. Таких моментов было много — у кого-то нога больше, у кого-то — волосы», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
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