Александр Мостовой отреагировал на неназначенный пенальти в матче «Краснодар» — «Динамо»

Бывший футболист сборной России и СССР Александр Мостовой высказался о неназначенном 11-метровом ударе в пользу «Краснодара» в игре 30-го тура чемпионата России с московским «Динамо». Встреча проходит в эти минуты. На момент написания новости счёт не открыт — 0:0.

«По эпизоду с подкатом Маричаля — пенальти однозначно, но назначили офсайд. Нам с телевизора не видно. Когда ждали решение, я думал, что пенальти будет назначен. Споры всегда будут, но что тут спорить, если линии так определили. Таких моментов было много — у кого-то нога больше, у кого-то — волосы», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.