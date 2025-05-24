«Краснодар» — «Динамо» Москва: Кордоба открыл счёт на 47-й минуте

В эти минуты проходит матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Краснодар» и московское «Динамо». Команды играют на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра матча выступает Артём Чистяков. Стартовый свисток прозвучал в 16:30 по мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 47-й минуте нападающий «Краснодара» Джон Кордоба открыл счёт в матче.

«Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 56 очков за 29 матчей. «Краснодар» располагается на первой строчке, заработав 64 очка.