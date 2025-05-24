Арбитр Федотов высказался о втором пенальти в ворота «Ахмата» в игре с «Зенитом»

Бывший арбитр Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов прокомментировал второй пенальти в ворота «Ахмата» в матче 30-го тура РПЛ с «Зенитом». Вингер Андрей Мостовой реализовал удар с «точки» на 45+6-й минуте. На момент написания новости счёт 2:0 в пользу «Зенита». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Все 11-метровые в Санкт-Петербурге и Краснодаре, если они будут, сегодня будут через VAR. Это понятная история, они не хотят никуда лезть – хотят спокойно отсудить. В Питере сегодня всё через VAR – оба пенальти Иванов назначал так. Что там смотреть место нарушения? У Иванова была хорошая позиция, и нарушение он точно видел. Это даже не на линии штрафной фол, а за метр до линии штрафной. Ассистент тоже это прекрасно видел», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Фото: кадр из трансляции

Ранее, на 25-й минуте, Мостовой открыл счёт ударом с пенальти.