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Арбитр Федотов высказался о втором пенальти в ворота «Ахмата» в игре с «Зенитом»

Арбитр Федотов высказался о втором пенальти в ворота «Ахмата» в игре с «Зенитом»
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Бывший арбитр Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов прокомментировал второй пенальти в ворота «Ахмата» в матче 30-го тура РПЛ с «Зенитом». Вингер Андрей Мостовой реализовал удар с «точки» на 45+6-й минуте. На момент написания новости счёт 2:0 в пользу «Зенита». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
24 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
2-й тайм
3 : 0
Ахмат
Грозный
1:0 Мостовой – 25'     2:0 Мостовой – 45+6'     3:0 Педро – 59'    

«Все 11-метровые в Санкт-Петербурге и Краснодаре, если они будут, сегодня будут через VAR. Это понятная история, они не хотят никуда лезть – хотят спокойно отсудить. В Питере сегодня всё через VAR – оба пенальти Иванов назначал так. Что там смотреть место нарушения? У Иванова была хорошая позиция, и нарушение он точно видел. Это даже не на линии штрафной фол, а за метр до линии штрафной. Ассистент тоже это прекрасно видел», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Фото: кадр из трансляции

Ранее, на 25-й минуте, Мостовой открыл счёт ударом с пенальти.

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Арбитр Федотов высказался о пенальти в ворота «Ахмата» в матче с «Зенитом»
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