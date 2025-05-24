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Видео: эмоции болельщиков «Краснодара» после гола Кордобы, он может стать чемпионским

Видео: эмоции болельщиков «Краснодара» после гола Кордобы, он может стать чемпионским
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Болельщики «Краснодара» эмоционально отреагировали на мяч нападающего Джона Кордобы, забитый им в ворота московского «Динамо» в матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги. Колумбиец открыл счёт в матче, если игра закончится с этим счётом, мяч станет чемпионским для «быков». Встреча проходит в эти минуты. «Краснодар» выигрывает со счётом 1:0.

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
24 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Краснодар
Краснодар
2-й тайм
2 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Кордоба – 46'     2:0 Кривцов – 82'    

Права на видео принадлежат РФС. Посмотреть его можно в телеграм-канале «Чемп с места событий».

Если «Краснодар» обыграет «Динамо», то наберёт 67 очков и станет недосягаемым для «Зенита» вне зависимости от результата его матча с «Ахматом». Петербуржцы обыгрывают дома команду из Грозного (2:0), если матч так и закончится, коллектив Сергея Семака наберёт 66 очков.

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