Видео: эмоции болельщиков «Краснодара» после гола Кордобы, он может стать чемпионским

Болельщики «Краснодара» эмоционально отреагировали на мяч нападающего Джона Кордобы, забитый им в ворота московского «Динамо» в матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги. Колумбиец открыл счёт в матче, если игра закончится с этим счётом, мяч станет чемпионским для «быков». Встреча проходит в эти минуты. «Краснодар» выигрывает со счётом 1:0.

Права на видео принадлежат РФС. Посмотреть его можно в телеграм-канале «Чемп с места событий».

Если «Краснодар» обыграет «Динамо», то наберёт 67 очков и станет недосягаемым для «Зенита» вне зависимости от результата его матча с «Ахматом». Петербуржцы обыгрывают дома команду из Грозного (2:0), если матч так и закончится, коллектив Сергея Семака наберёт 66 очков.