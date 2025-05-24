Определились призёры РПЛ сезона-2024/2025

Завершились все матчи заключительного тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. По итогам 30-го тура определились команды, занявшие первые три места в чемпионате страны. Призёрами РПЛ стали «Краснодар», «Зенит» и ЦСКА.

Подопечные Мурада Мусаев выиграли золотые медали турнира, набрав 67 очков в 30 турах. В заключительном матче «Краснодар» победил московское «Динамо». «Зенит» в финальной встрече разгромил «Ахмат» (3:0), но остался на второй строчке с 66 очками. У санкт-петербургского клуба серебряные медали.

Бронзу завоевал московский ЦСКА. Армейцы в последнем туре победили нижегородский «Пари НН» (2:0), довели количество очков до 59 и сохранили за собой третью строчку в турнире.