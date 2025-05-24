Итоговая турнирная таблица РПЛ сезона-2024/2025

В Российской Премьер-Лиге (РПЛ) завершился сезон-2024/2025. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию итоговую турнирную таблицу.

Победителем турнира стал «Краснодар», набравший 67 очков. Второе место занял «Зенит», у которого 66 очков. Тройку замкнул ЦСКА с 59 очками.

В стыковых матчах сыграют «Пари НН» и «Ахмат». Их соперниками станут «Урал» и «Черноморец» соответственно. Покинули Российскую Премьер-Лигу по итогам сезона «Оренбург» и «Факел».

«Краснодар» стал чемпионом России впервые в истории, клуб завоевал первый трофей в истории. Команда образована в 2008 году. «Зенит» становился чемпионом России непрерывно с 2018 года.