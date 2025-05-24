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Зенит — Ахмат, результат матча 24 мая 2025, счет 3:0, РПЛ 2024-2025

«Зенит» разгромил «Ахмат» в последнем туре РПЛ
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Завершился матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались санкт-петербургский «Зенит» и грозненский «Ахмат». Команды играли на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Иванов (Ростов-на-Дону). Победу со счётом 3:0 одержали сине-бело-голубые.

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
24 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 0
Ахмат
Грозный
1:0 Мостовой – 25'     2:0 Мостовой – 45+6'     3:0 Педро – 59'    

На 25-й минуте вингер «Зенита» Андрей Мостовой открыл счёт ударом с «точки». На 45+6-й минуте Мостовой оформил дубль, реализовав пенальти. На 59-й минуте бразильский форвард хозяев Педро после передачи нападающего Александра Соболева довёл счёт до крупного.

В параллельном матче «Краснодар» обыгрывает московское «Динамо» со счётом 2:0. В таком случае «Зенит» завершит сезон на втором месте в турнирной таблице.

Турнирная таблица РПЛ
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