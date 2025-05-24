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Определились пары стыковых матчей за право на участие в РПЛ

Определились пары стыковых матчей за право на участие в РПЛ
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В Российской Премьер-Лиге завершился сезон-2024/2025. По его результатам определились две пары, которые между собой разыграют право участия в следующем сезоне чемпионата России.

В матчах за право участия в РПЛ в следующем сезоне встретятся «Пари НН» — «Урал» и «Ахмат» — «Черноморец». Первые матчи пройдут на полях команд Мелбет Первой лиги 28 мая, ответные матчи пройдут 31 мая.

Напрямую в РПЛ вышли калининградская «Балтика» (победитель Первой лиги) и московское «Торпедо» (второе место в Первой лиге). Напрямую в Первую лигу вылетели «Оренбург» и «Факел», занявшие 15-е и 16-е места соответственно.

Победителем РПЛ стал «Краснодар».

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