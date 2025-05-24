«Спартак» — «Химки»: Гарсия забил свой первый гол в РПЛ на 82-й минуте
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В эти минуты проходит матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются столичный «Спартак» и подмосковные «Химки». Команды играют на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Егором Егоровым (Нижний Новгород). «Спартак» выигрывает со счётом 3:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
24 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
5 : 0
Химки
Химки
1:0 Умяров – 4' 2:0 Угальде – 36' 3:0 Гарсия – 82' 4:0 Мангаш – 84' 5:0 Зобнин – 88'
На 82-й минуте отличился нападающий «Спартака» Ливай Гарсия. Это его первый гол в чемпионате России.
«Химки» занимают 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 29 очков за 29 матчей. «Спартак» находится на пятой строчке, заработав 54 очка. На первом месте располагается «Краснодар», у которого 64 очка.
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