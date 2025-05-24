«Спартак» — «Химки»: Гарсия забил свой первый гол в РПЛ на 82-й минуте

В эти минуты проходит матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются столичный «Спартак» и подмосковные «Химки». Команды играют на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Егором Егоровым (Нижний Новгород). «Спартак» выигрывает со счётом 3:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 82-й минуте отличился нападающий «Спартака» Ливай Гарсия. Это его первый гол в чемпионате России.

«Химки» занимают 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 29 очков за 29 матчей. «Спартак» находится на пятой строчке, заработав 54 очка. На первом месте располагается «Краснодар», у которого 64 очка.