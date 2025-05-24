ЦСКА обыграл «Пари НН» и завоевал бронзовые медали РПЛ

В эти минуты на поле «ВЭБ Арены (Арены ЦСКА)» в Москве завершился матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Местный ЦСКА на своём поле принимал нижегородский «Пари НН». ЦСКА выиграл со счётом 1:0.

Победный и единственный гол в матче был забит на 39-й минуте: Иван Обляков реализовал пенальти.

ЦСКА набрал 59 очков и финишировал на третьей строчке турнирной таблицы, выиграв бронзовые медали чемпионата. Последний раз армейцы заканчивали сезон РПЛ с медалями в кампании-2022/2023, когда стали серебряными призёрами.

Победителем турнира стал «Краснодар», набравший 67 очков. Второе место занял «Зенит» (66).