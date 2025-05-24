Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ЦСКА — Пари НН, результат матча 30-го тура РПЛ, счёт 1:0, 24 мая 2025 года

ЦСКА обыграл «Пари НН» и завоевал бронзовые медали РПЛ
Комментарии

В эти минуты на поле «ВЭБ Арены (Арены ЦСКА)» в Москве завершился матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Местный ЦСКА на своём поле принимал нижегородский «Пари НН». ЦСКА выиграл со счётом 1:0.

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
24 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Обляков – 39'     2:0 Шуманский – 90'    

Победный и единственный гол в матче был забит на 39-й минуте: Иван Обляков реализовал пенальти.

ЦСКА набрал 59 очков и финишировал на третьей строчке турнирной таблицы, выиграв бронзовые медали чемпионата. Последний раз армейцы заканчивали сезон РПЛ с медалями в кампании-2022/2023, когда стали серебряными призёрами.

Победителем турнира стал «Краснодар», набравший 67 очков. Второе место занял «Зенит» (66).

Итоговая турнирная таблица РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android