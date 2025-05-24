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«Спартак» — «Химки»: Мангаш забил свой первый гол за красно-белых на 84-й минуте

«Спартак» — «Химки»: Мангаш забил свой первый гол за красно-белых на 84-й минуте
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В эти минуты проходит матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются столичный «Спартак» и подмосковные «Химки». Команды играют на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Егором Егоровым (Нижний Новгород). «Спартак» выигрывает со счётом 4:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
24 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
5 : 0
Химки
Химки
1:0 Умяров – 4'     2:0 Угальде – 36'     3:0 Гарсия – 82'     4:0 Мангаш – 84'     5:0 Зобнин – 88'    

На 84-й минуте свой первый гол за «Спартак» забил защитник Рикарду Мангаш.

«Химки» занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 29 очков за 29 матчей. «Спартак» находится на пятой строчке, заработав 54 очка. На первом месте располагается «Краснодар», у которого 64 очка.

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