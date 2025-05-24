«Спартак» — «Химки»: Мангаш забил свой первый гол за красно-белых на 84-й минуте

В эти минуты проходит матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются столичный «Спартак» и подмосковные «Химки». Команды играют на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Егором Егоровым (Нижний Новгород). «Спартак» выигрывает со счётом 4:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 84-й минуте свой первый гол за «Спартак» забил защитник Рикарду Мангаш.

«Химки» занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 29 очков за 29 матчей. «Спартак» находится на пятой строчке, заработав 54 очка. На первом месте располагается «Краснодар», у которого 64 очка.