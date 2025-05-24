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Краснодар — Динамо Москва, результат матча 24 мая 2025, счет 3:0, РПЛ 2024-2025

«Краснодар» стал чемпионом России, крупно обыграв московское «Динамо» в последнем туре
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Завершился матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Краснодар» и московское «Динамо». Команды играли на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра матча выступил Артём Чистяков. Стартовый свисток прозвучал в 16:30 мск. Хозяева поля одержали крупную победу — 3:0.

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
24 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
3 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Кордоба – 46'     2:0 Кривцов – 82'     3:0 Сперцян – 90+10'    

Первый гол в матче был забит на 47-й минуте. Отличился колумбийский нападающий «Краснодара» Джон Кордоба. На 82-й минуте полузащитник Никита Кривцов забил второй мяч «быков». На 90+7-й минуте Эдуард Сперцян забил третий мяч хозяев с пенальти.

После этой победы в активе «Краснодара» стало 67 очков. Подопечные Мурада Мусаева опередили «Зенит», закончивший сезон на второй строчке, на одно очко. Московское «Динамо» с 56 очками расположилось на пятом месте.

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