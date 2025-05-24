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Динамо Махачкала — Ростов, результат матча 30-го тура РПЛ, счёт 1:1, 24 мая 2025 года

Махачкалинское «Динамо» поделило очки с «Ростовом» в матче с двумя удалениями
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На поле стадиона «Анжи Арена» в Каспийске состоялся матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги. Местное «Динамо» в заключительном матче сезона сыграло вничью с «Ростовом» — 1:1. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи).

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
24 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
1 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Касинтура – 45'     1:1 Комаров – 73'    
Удаления: Касинтура – 62' / Сако – 86'

Счёт в матче открыл Эгаш Касинтура, забивший на 45-й минуте игры. На 62-й минуте Касинтура получил прямую красную карточку. Гости сравняли счёт на 73-й минуте: отличился Иван Комаров. На 86-й минуте судья уравнял составы: Умар Сако получил вторую жёлтую карточку.

Махачкалинское «Динамо» набрало 29 очков и занимает 11-ю строчку в турнирной таблице. «Ростов» набрал 39 очков и занял восьмое место в прошедшем сезоне.

Турнирная таблица РПЛ
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