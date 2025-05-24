Махачкалинское «Динамо» поделило очки с «Ростовом» в матче с двумя удалениями

На поле стадиона «Анжи Арена» в Каспийске состоялся матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги. Местное «Динамо» в заключительном матче сезона сыграло вничью с «Ростовом» — 1:1. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи).

Счёт в матче открыл Эгаш Касинтура, забивший на 45-й минуте игры. На 62-й минуте Касинтура получил прямую красную карточку. Гости сравняли счёт на 73-й минуте: отличился Иван Комаров. На 86-й минуте судья уравнял составы: Умар Сако получил вторую жёлтую карточку.

Махачкалинское «Динамо» набрало 29 очков и занимает 11-ю строчку в турнирной таблице. «Ростов» набрал 39 очков и занял восьмое место в прошедшем сезоне.