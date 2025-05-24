«Локомотив» со счётом 4:1 разгромил «Акрон» в матче 30-го тура РПЛ

Завершился матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались тольяттинский «Акрон» и московский «Локомотив». Команды играли на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре. Стартовый свисток прозвучал в 16:30 мск. Железнодорожники одержали разгромную победу со счётом 4:1.
На 24-й минуте полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков открыл счёт, реализовав 11-метровый удар. На 48-й минуте нападающий Дмитрий Воробьёв удвоил преимущество красно-зелёных. На 61-й минуте вингер Сергей Пиняев отправил третий мяч в ворота «Акрона». На 85-й минуте форвард тольяттинцев Беншимол отыграл один мяч. На 90+3-й минуте игрок хозяев Арсений Дмитриев срезал мяч в свои ворота.
После этой игры в активе «Локомотива» стало 53 очка. Команда завершила сезон на шестом месте в таблице РПЛ. «Акрон» с 35 очками расположился на девятой строчке.
- 24 мая 2025
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