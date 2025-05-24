Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Акрон — Локомотив, результат матча 24 мая 2025, счет 1:4, РПЛ 2024-2025

«Локомотив» со счётом 4:1 разгромил «Акрон» в матче 30-го тура РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались тольяттинский «Акрон» и московский «Локомотив». Команды играли на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре. Стартовый свисток прозвучал в 16:30 мск. Железнодорожники одержали разгромную победу со счётом 4:1.

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
24 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 4
Локомотив М
Москва
0:1 Батраков – 24'     0:2 Воробьёв – 48'     0:3 Пиняев – 61'     1:3 Беншимол – 85'     1:4 Дмитриев – 90+3'    

На 24-й минуте полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков открыл счёт, реализовав 11-метровый удар. На 48-й минуте нападающий Дмитрий Воробьёв удвоил преимущество красно-зелёных. На 61-й минуте вингер Сергей Пиняев отправил третий мяч в ворота «Акрона». На 85-й минуте форвард тольяттинцев Беншимол отыграл один мяч. На 90+3-й минуте игрок хозяев Арсений Дмитриев срезал мяч в свои ворота.

После этой игры в активе «Локомотива» стало 53 очка. Команда завершила сезон на шестом месте в таблице РПЛ. «Акрон» с 35 очками расположился на девятой строчке.

Материалы по теме
Жена Тикнизяна высказалась о скандале с «Локо», раскрыв причину срыва трансфера в «Зенит»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android