«Рубин» обыграл «Оренбург» в результативном матче РПЛ
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На поле стадиона «Ак Барс Арена» в Казани состоялся матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги. Местный «Рубин» в заключительном матче сезона с «Оренбургом» одержал победу со счётом 4:2.
Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
24 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Рубин
Казань
Окончен
4 : 2
Оренбург
Оренбург
1:0 Шабанхаджай – 5' 2:0 Даку – 7' 2:1 Марин – 11' 2:2 Мансилья – 22' 3:2 Шабанхаджай – 24' 4:2 Йочич – 88'
Голами в составе команды-победителя отметились Дардан Шабанхаджай, оформивший дубль, Мирлинд Даку и Богдан Йочич. У гостей отличились Химми Марин и Брайан Мансилья.
«Рубин» набрал 45 очков и занял седьмое место в турнирной таблице. «Оренбург» (19) вылетел в Первую лигу.
На матче работала бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком. Помогали ему Кирилл Большаков и Андрей Болотенков. Резервный судья — Павел Шадыханов.
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