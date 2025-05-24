«Рубин» обыграл «Оренбург» в результативном матче РПЛ

На поле стадиона «Ак Барс Арена» в Казани состоялся матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги. Местный «Рубин» в заключительном матче сезона с «Оренбургом» одержал победу со счётом 4:2.

Голами в составе команды-победителя отметились Дардан Шабанхаджай, оформивший дубль, Мирлинд Даку и Богдан Йочич. У гостей отличились Химми Марин и Брайан Мансилья.

«Рубин» набрал 45 очков и занял седьмое место в турнирной таблице. «Оренбург» (19) вылетел в Первую лигу.

На матче работала бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком. Помогали ему Кирилл Большаков и Андрей Болотенков. Резервный судья — Павел Шадыханов.