«Факел» отобрал очки у «Крыльев Советов» в 30-м туре РПЛ
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На поле стадиона «Факел» в Воронеже состоялся матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги. Местный «Факел» в заключительном матче сезона поделил очки с самарскими «Крыльями Советов» — 1:1.
Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
24 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
1 : 1
Крылья Советов
Самара
0:1 Ороз – 29' 1:1 Ильин – 86'
Счёт в матче открыли гости: Доминик Ороз отличился с передачи Владислава Шитова. В концовке матча Владимир Ильин сравнял счёт с пенальти.
«Факел» финишировал на последнем месте турнирной таблицы, набрав в 30 матчах 18 очков. «Крылья Советов» набрали 31 очко и заняли 10-е место.
«Факел» вернулся в Мелбет Первую лигу спустя три сезона в элитном дивизионе России. Вместо с воронежским клубом вылетел «Оренбург», вместо них в РПЛ сыграют «Балтика» и «Торпедо».
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