«Факел» отобрал очки у «Крыльев Советов» в 30-м туре РПЛ

На поле стадиона «Факел» в Воронеже состоялся матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги. Местный «Факел» в заключительном матче сезона поделил очки с самарскими «Крыльями Советов» — 1:1.

Счёт в матче открыли гости: Доминик Ороз отличился с передачи Владислава Шитова. В концовке матча Владимир Ильин сравнял счёт с пенальти.

«Факел» финишировал на последнем месте турнирной таблицы, набрав в 30 матчах 18 очков. «Крылья Советов» набрали 31 очко и заняли 10-е место.

«Факел» вернулся в Мелбет Первую лигу спустя три сезона в элитном дивизионе России. Вместо с воронежским клубом вылетел «Оренбург», вместо них в РПЛ сыграют «Балтика» и «Торпедо».