«Краснодар» впервые в истории стал чемпионом России
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Футбольный клуб «Краснодар» стал чемпионом России в сезоне-2024/2025. В матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги «быки» обыграли московское «Динамо» и заняли первое место в турнирной таблице. Отметим, что это чемпионство стало для клуба первым в истории.
В активе команды 67 очков после 30 сыгранных матчей. Подопечные Мурада Мусаева опередили «Зенит», закончивший сезон на второй строчке, на одно очко.
Команды играли на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра матча выступил Артём Чистяков. Стартовый свисток прозвучал в 16:30 мск. Хозяева поля одержали уверенную победу со счётом 3:0.
Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
24 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
3 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Кордоба – 46' 2:0 Кривцов – 82' 3:0 Сперцян – 90+10'
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