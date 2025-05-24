«Краснодар» впервые в истории стал чемпионом России

Футбольный клуб «Краснодар» стал чемпионом России в сезоне-2024/2025. В матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги «быки» обыграли московское «Динамо» и заняли первое место в турнирной таблице. Отметим, что это чемпионство стало для клуба первым в истории.

В активе команды 67 очков после 30 сыгранных матчей. Подопечные Мурада Мусаева опередили «Зенит», закончивший сезон на второй строчке, на одно очко.

Команды играли на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра матча выступил Артём Чистяков. Стартовый свисток прозвучал в 16:30 мск. Хозяева поля одержали уверенную победу со счётом 3:0.