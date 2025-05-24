Сегодня, 24 мая, состоялся 30-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Все восемь матчей заключительного тура чемпионата России прошли в одно время. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в этот день.

Результаты матчей 30-го тура РПЛ сезона-2024/2025:

«Акрон» — «Локомотив» — 1:4;

«Динамо» Махачкала — «Ростов» — 1:1;

«Зенит» — «Ахмат» — 3:0;

«Краснодар» — «Динамо» Москва — 3:0;

«Рубин» — «Оренбург» — 4:2;

«Факел» — «Крылья Советов» — 1:1;

«Спартак» — «Химки» — 5:0;

ЦСКА — «Пари Нижний Новгород» — 2:0.

«Краснодар» завершил сезон на первом месте в таблице РПЛ. Команда набрала 67 очков. «Зенит» с 66 очками стал вторым. На третьем месте расположился ЦСКА с 59 очками.