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Результаты матчей 30-го тура РПЛ сезона-2024/2025

Результаты матчей 30-го тура РПЛ сезона-2024/2025
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Сегодня, 24 мая, состоялся 30-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Все восемь матчей заключительного тура чемпионата России прошли в одно время. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в этот день.

Результаты матчей 30-го тура РПЛ сезона-2024/2025:

«Акрон» — «Локомотив» — 1:4;
«Динамо» Махачкала — «Ростов» — 1:1;
«Зенит» — «Ахмат» — 3:0;
«Краснодар» — «Динамо» Москва — 3:0;
«Рубин» — «Оренбург» — 4:2;
«Факел» — «Крылья Советов» — 1:1;
«Спартак» — «Химки» — 5:0;
ЦСКА — «Пари Нижний Новгород» — 2:0.

«Краснодар» завершил сезон на первом месте в таблице РПЛ. Команда набрала 67 очков. «Зенит» с 66 очками стал вторым. На третьем месте расположился ЦСКА с 59 очками.

Турнирная таблица РПЛ
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