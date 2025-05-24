Форвард «Спартака» Манфред Угальде — лучший бомбардир РПЛ сезона-2024/2025

Нападающий московского «Спартака» Манфред Угальде стал лучшим бомбардиром Российской Премьер-Лиги в сезоне-2024/2025. Коста-риканский форвард забил 17 голов, сыграв 29 матчей.

На втором месте в списке бомбардиров оказался форвард «Рубина» Мирлинд Даку. Футболист сборной Албании записал на свой счёт 15 точных ударов. На третьем месте расположился полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков с 14 мячами.

Манфред Угальде перебрался в «Спартак» из «Твенте» в январе прошлого года за € 13 млн. Действующий трудовой контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.