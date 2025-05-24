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Мостовой: нужно поздравлять «Краснодар» с чемпионством! О чём я и говорил

Мостовой: нужно поздравлять «Краснодар» с чемпионством! О чём я и говорил
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Экс-футболист сборных СССР и России Александр Мостовой высказался о победе «Краснодара» в чемпионате России после разгрома московского «Динамо» (3:0) в 30-м туре Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
24 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
3 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Кордоба – 46'     2:0 Кривцов – 82'     3:0 Сперцян – 90+10'    

«Нужно поздравлять «Краснодар» с чемпионством! Молодцы! О чём я и говорил. В прошлом сезоне «быки» навязали борьбу. В этом году, когда оставалось четыре очка форы, я говорил, что «Краснодар» не упустит. Это их и вознаградило. Я не смотрю на то, что гегемония «Зенита» прервана. Играйте и выигрывайте — вам же никто не мешает. Ясно, что с «Зенитом» тягаться тяжело, потому что они могут купить кого угодно и когда угодно.

Я лишний раз убеждаюсь, что в футбол играют футболисты. У «Краснодара» 10 игроков в основе и ещё трое в запасе. Мне трудно представить, чтобы кто-то из наших нападающих заменил Кордобу. Хорошо, что «Краснодар» отошёл от философии, чтобы только свои воспитанники играли. Играют футболисты. Если ты сильнее, какая разница, кто играет. Если Кордоба в порядке, он в порядке. «Краснодар» и его болельщики сейчас должны радоваться и отдыхать. Это историческое событие. Красавцы!» — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После этой победы в активе «Краснодара» стало 67 очков. Подопечные Мурада Мусаева опередили «Зенит», закончивший сезон на второй строчке, на одно очко.

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