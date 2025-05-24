Константин Генич отреагировал на чемпионство «Краснодара» в РПЛ сезона-2024/2025

Известный журналист и футбольный комментатор Константин Генич отреагировал на победу «Краснодара» в чемпионате России в сезоне-2024/2025. В матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги «быки» обыграли московское «Динамо» и заняли первое место в турнирной таблице. Отметим, что это чемпионство стало для клуба первым в истории.

«Поздравляю, ФК «Краснодар»! Всё по делу!» — написал Генич в своём телеграм-канале.

В активе команды 67 очков после 30 сыгранных матчей. Подопечные Мурада Мусаева опередили «Зенит», закончивший сезон на второй строчке, на одно очко. На третьем месте расположился ЦСКА с 59 очками.