Фёдор Смолов отреагировал на чемпионство «Краснодара» в РПЛ

Нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов отреагировал на победу «быков» в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги. Команда оформила чемпионство, обыграв московское «Динамо» (3:0) в матче 30-го тура.

— Каково стать чемпионом?

— Не знаю, нет слов. Я очень счастлив. Я совершенно искренне говорил год назад, что этому не суждено произойти. Благодарен ребятам — они были большую часть сезона на поле, добывали победы. Чемпионство «Краснодара» их заслуга и заслуга болельщиков, — передаёт слова Смолова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В активе команды 67 очков после 30 сыгранных матчей. Подопечные Мурада Мусаева опередили «Зенит», закончивший сезон на второй строчке, на одно очко.