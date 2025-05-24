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Фёдор Смолов отреагировал на чемпионство «Краснодара» в РПЛ

Фёдор Смолов отреагировал на чемпионство «Краснодара» в РПЛ
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Нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов отреагировал на победу «быков» в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги. Команда оформила чемпионство, обыграв московское «Динамо» (3:0) в матче 30-го тура.

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
24 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
3 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Кордоба – 46'     2:0 Кривцов – 82'     3:0 Сперцян – 90+10'    

— Каково стать чемпионом?
— Не знаю, нет слов. Я очень счастлив. Я совершенно искренне говорил год назад, что этому не суждено произойти. Благодарен ребятам — они были большую часть сезона на поле, добывали победы. Чемпионство «Краснодара» их заслуга и заслуга болельщиков, — передаёт слова Смолова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В активе команды 67 очков после 30 сыгранных матчей. Подопечные Мурада Мусаева опередили «Зенит», закончивший сезон на второй строчке, на одно очко.

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