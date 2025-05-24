Бителло стал лучшим ассистентом РПЛ сезона-2024/2025

Полузащитник московского «Динамо» Бителло отдал 11 результативных передач в 26 матчах Российской Премьер-Лиги (РПЛ) и стал лучшим ассистентом лиги.

В тройку лучших также вошли полузащитник «Зенита» Вендел, отдавший 10 результативных передач в 22 встречах, а также Маркиньос из «Спартака», у которого 10 голевых пасов за 26 встреч.

По семь результативных передач сразу у нескольких футболистов: это Эсекьель Барко («Спартак»), Дмитрий Кабутов («Рубин»), Сергей Пиняев, Алексей Батраков (оба — «Локомотив»), Жоау Батчи («Краснодар»).

Бителло пропустил матч последнего тура РПЛ с «Краснодаром», он не полетел с командой на выезд.