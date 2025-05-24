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Фёдор Смолов заявил, что намерен продолжать карьеру после чемпионства «Краснодара»

Фёдор Смолов заявил, что намерен продолжать карьеру после чемпионства «Краснодара»
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Нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов заявил, что не будет завершать карьеру после победы «быков» в чемпионате России. В матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги «быки» обыграли московское «Динамо» и заняли первое место в турнирной таблице. Отметим, что это чемпионство стало для клуба первым в истории.

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
24 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
3 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Кордоба – 46'     2:0 Кривцов – 82'     3:0 Сперцян – 90+10'    

«Не думаю, что это был мой последний матч в карьере. 100 процентов нужно продолжать», — передаёт слова Смолова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В активе команды 67 очков после 30 сыгранных матчей. Подопечные Мурада Мусаева опередили «Зенит», закончивший сезон на второй строчке, на одно очко.

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