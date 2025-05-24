Фёдор Смолов заявил, что намерен продолжать карьеру после чемпионства «Краснодара»

Нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов заявил, что не будет завершать карьеру после победы «быков» в чемпионате России. В матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги «быки» обыграли московское «Динамо» и заняли первое место в турнирной таблице. Отметим, что это чемпионство стало для клуба первым в истории.

«Не думаю, что это был мой последний матч в карьере. 100 процентов нужно продолжать», — передаёт слова Смолова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В активе команды 67 очков после 30 сыгранных матчей. Подопечные Мурада Мусаева опередили «Зенит», закончивший сезон на второй строчке, на одно очко.