Тренер «Ахмата» Ташуев прокомментировал разгромное поражение от «Зенита»

Главный тренер грозненского «Ахмата» Сергей Ташуев подвёл итоги матча 30-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 с «Зенитом» (0:3).

«Не буду лукавить, мы готовились серьёзно. Хотели добиться результата. Но два пенальти, которые мы безалаберно организовали сами себе, сыграли свою роль. Несуразные моменты. Нам хотелось победить, чтобы быть выше «Пари НН».

Мы создаём моменты, если говорить о других матчах, но этого мало. Я работаю в команде каждый день и вижу, что это тревожит ребят. По сути, мы дошли до такого вот дна. Сегодня, можно сказать, получили хороший объём нагрузки с командой, которая действует с высокой интенсивностью», — передаёт слова Ташуева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.