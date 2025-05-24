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Фёдор Смолов: после второго гола поняли, что не упустим чемпионство

Фёдор Смолов: после второго гола поняли, что не упустим чемпионство
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Нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов высказался о победе команды в чемпионате России. В матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги «быки» обыграли московское «Динамо» и заняли первое место в турнирной таблице. Отметим, что это чемпионство стало для клуба первым в истории.

— Верил, что ровно через год выиграешь чемпионство, только с другим соперником?
— Календарь на сезон объявили только тогда, когда я уже был в «Краснодаре». Я думал: «Блин, действительно будет такой сценарий». Наверное, после второго гола поняли, что не упустим. Но всё равно оставалось ещё много играть, — передаёт слова Смолова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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