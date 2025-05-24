«Ахмат» не должен был оказаться в этой ситуации». Сергей Ташуев — о стыковых матчах

Главный тренер грозненского «Ахмата» Сергей Ташуев высказался о предстоящих стыковых матчах за право участвовать в Российской Премьер-Лиге в сезоне-2025/2026.

«В стыковых матчах на первое место выйдет результат. Тренировочный процесс, по сути, сойдёт на нет. «Ахмат» не должен был оказаться в этой ситуации, теперь надо выбираться. Надо вернуть прежние позиции и сражаться за более высокие места. В первой лиге серьёзные соперники, надо настраиваться на бой, который мы не можем проиграть», — передаёт слова Ташуева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

За право участия в РПЛ в следующем сезоне встретятся «Пари НН» — «Урал» и «Ахмат» — «Черноморец». Первые матчи пройдут на полях команд Мелбет Первой лиги 28 мая, ответные матчи пройдут 31 мая.