Смолов: Галицкий — первый человек, который заслуживает чемпионства «Краснодара»

Нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов после победы в Российской Премьер-Лиге заявил, что в первую очередь чемпионства «быков» заслуживает их президент, бизнесмен Сергей Галицкий.

«Много думал, что происходит по ходу сезона. Галицкий — первый человек, который больше всего заслуживает чемпионства «Краснодара», — передаёт слова Смолова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Краснодар» был основан в 2008 году, для команды это первый трофей в истории. В прошлом сезоне команда финишировала на втором месте, пропустив вперёд на одно очко «Зенит». В этом сезоне ситуация повторилась в аналогичную сторону: «Краснодар» опередил «Зенит» на одно очко.