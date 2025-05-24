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Смолов: Галицкий — первый человек, который заслуживает чемпионства «Краснодара»

Смолов: Галицкий — первый человек, который заслуживает чемпионства «Краснодара»
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Нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов после победы в Российской Премьер-Лиге заявил, что в первую очередь чемпионства «быков» заслуживает их президент, бизнесмен Сергей Галицкий.

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
24 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
3 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Кордоба – 46'     2:0 Кривцов – 82'     3:0 Сперцян – 90+10'    

«Много думал, что происходит по ходу сезона. Галицкий — первый человек, который больше всего заслуживает чемпионства «Краснодара», — передаёт слова Смолова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Краснодар» был основан в 2008 году, для команды это первый трофей в истории. В прошлом сезоне команда финишировала на втором месте, пропустив вперёд на одно очко «Зенит». В этом сезоне ситуация повторилась в аналогичную сторону: «Краснодар» опередил «Зенит» на одно очко.

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