Ташуев ответил, повлияли ли проблемы с перелётом на результат матча «Зенит» — «Ахмат»
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Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев высказался о поражении своей команды от «Зенита» (0:3) в 30-м туре Российской Премьер-Лиги. Ранее самолёт не смог приземлиться в Санкт-Петербурге из-за грозы и непогоды. После неудачи с посадкой самолёт с командой «Ахмата» приземлился во «Внуково».
Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
24 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 0
Ахмат
Грозный
1:0 Мостовой – 25' 2:0 Мостовой – 45+6' 3:0 Педро – 59'
«Лётные приключения на нас не сказались. Полетали и полетали – какие проблемы», — передаёт слова Ташуева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
За право участия в РПЛ в следующем сезоне встретятся «Пари НН» — «Урал» и «Ахмат» — «Черноморец». Первые матчи пройдут на полях команд Мелбет Первой лиги 28 мая, ответные матчи состоятся 31 мая.
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