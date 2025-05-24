Ташуев ответил, повлияли ли проблемы с перелётом на результат матча «Зенит» — «Ахмат»

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев высказался о поражении своей команды от «Зенита» (0:3) в 30-м туре Российской Премьер-Лиги. Ранее самолёт не смог приземлиться в Санкт-Петербурге из-за грозы и непогоды. После неудачи с посадкой самолёт с командой «Ахмата» приземлился во «Внуково».

«Лётные приключения на нас не сказались. Полетали и полетали – какие проблемы», — передаёт слова Ташуева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

За право участия в РПЛ в следующем сезоне встретятся «Пари НН» — «Урал» и «Ахмат» — «Черноморец». Первые матчи пройдут на полях команд Мелбет Первой лиги 28 мая, ответные матчи состоятся 31 мая.