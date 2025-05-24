Агкацев: верил до конца в чемпионство «Краснодара» — это история!

Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев высказался о победе в чемпионате России в сезоне-2024/2025. Сегодня, 24 мая, «Краснодар» обыграл московское «Динамо» со счётом 3:0 в матче 30-го тура РПЛ.

«В чемпионство поверил только после финального свистка. Старался ни о чём не думать, как только закончится игра — будем праздновать. Это история! Я до конца верил», — сказал Агкацев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

«Краснодар» набрал 67 очков за 30 матчей. На втором месте расположился санкт-петербургский «Зенит» (66), на третьем — московский ЦСКА (59). «Краснодар» выиграл чемпионат России впервые в истории. По итогам сезона Российскую Премьер-Лигу покинули «Оренбург» и воронежский «Факел».