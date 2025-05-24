Агкацев: верил до конца в чемпионство «Краснодара» — это история!
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Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев высказался о победе в чемпионате России в сезоне-2024/2025. Сегодня, 24 мая, «Краснодар» обыграл московское «Динамо» со счётом 3:0 в матче 30-го тура РПЛ.
Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
24 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
3 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Кордоба – 46' 2:0 Кривцов – 82' 3:0 Сперцян – 90+10'
«В чемпионство поверил только после финального свистка. Старался ни о чём не думать, как только закончится игра — будем праздновать. Это история! Я до конца верил», — сказал Агкацев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
«Краснодар» набрал 67 очков за 30 матчей. На втором месте расположился санкт-петербургский «Зенит» (66), на третьем — московский ЦСКА (59). «Краснодар» выиграл чемпионат России впервые в истории. По итогам сезона Российскую Премьер-Лигу покинули «Оренбург» и воронежский «Факел».
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