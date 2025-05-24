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«Краснодар» выиграл междусобойчик у «Зенита». Ташуев поздравил «быков» с чемпионством

«Краснодар» выиграл междусобойчик у «Зенита». Ташуев поздравил «быков» с чемпионством
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Главный тренер грозненского «Ахмата» Сергей Ташуев отреагировал на победу «Краснодара» в чемпионате России в сезоне-2024/2025. В матче 30-го тура Российской Премьер-Лиги «быки» обыграли московское «Динамо» и заняли первое место в турнирной таблице. Отметим, что это чемпионство стало для клуба первым в истории.

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
24 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
3 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Кордоба – 46'     2:0 Кривцов – 82'     3:0 Сперцян – 90+10'    

«Сегодня «Краснодар» выиграл междусобойчик у «Зенита». Это спорт. Место одно — первое. Я их поздравляю. И клуб, и Сергея Галицкого.

До сих пор вспоминаю разговор с ним на пустыре, где сейчас находится стадион. И он рассказывал о планах. А у меня контракт на пять лет. Но не доработал до конца. Не мне судить, лучшая ли «Краснодар» команда по игре. Это пусть оценивают болельщики, журналисты», — передаёт слова Ташуева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

В активе команды 67 очков после 30 сыгранных матчей. Подопечные Мурада Мусаева опередили «Зенит», закончивший сезон на второй строчке, на одно очко. На третьем месте расположился ЦСКА с 59 очками.

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