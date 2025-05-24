Агкацев: «Краснодар» играл только для того, чтобы осуществилась мечта Галицкого

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев после победы в Российской Премьер-Лиге заявил, что вся команда боролась за чемпионство ради президента Сергея Галицкого.

«Мы играли только для того, чтобы осуществилась мечта Сергея Николаевича. Он, как никто, заслужил чемпионство. 100 процентов это чемпионство для него», — сказал Агкацев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

«Краснодар» был основан в 2008 году, для команды это первый трофей в истории. В прошлом сезоне команда финишировала на втором месте, завоевав серебряные медали. Предыдущие шесть сезонов чемпионом России становился «Зенит».