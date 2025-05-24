Агкацев: «Краснодар» играл только для того, чтобы осуществилась мечта Галицкого
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Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев после победы в Российской Премьер-Лиге заявил, что вся команда боролась за чемпионство ради президента Сергея Галицкого.
Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
24 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
3 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Кордоба – 46' 2:0 Кривцов – 82' 3:0 Сперцян – 90+10'
«Мы играли только для того, чтобы осуществилась мечта Сергея Николаевича. Он, как никто, заслужил чемпионство. 100 процентов это чемпионство для него», — сказал Агкацев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
«Краснодар» был основан в 2008 году, для команды это первый трофей в истории. В прошлом сезоне команда финишировала на втором месте, завоевав серебряные медали. Предыдущие шесть сезонов чемпионом России становился «Зенит».
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